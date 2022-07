"C'è l'accordo". Ecco chi è l'improbabile alleato di Di Maio (Di sabato 30 luglio 2022) Luigi Di Maio e Bruno Tabacci trovato un accordo per correre insieme alle prossime elezioni Politiche. Niente raccolta firme per i dimaiani Leggi su ilgiornale (Di sabato 30 luglio 2022) Luigi Die Bruno Tabacci trovato unper correre insieme alle prossime elezioni Politiche. Niente raccolta firme per i dimaiani

globalistIT : - eli78todo : RT @AnnamariaBiello: Dai porti della Cirenaica migranti spinti sui barconi da mercenari russi della Wagner in accordo con il gen. Haftar pe… - Newsinunclick : #DiMaio sigla accordo con #Tabacci “Sarà l’evoluzione di Insieme per il futuro” ecco ci mancavano questi due scapp… - Antonel65735530 : @lasottonadiasbc Ecco, sono pienamente d'accordo! - formichenews : Iran e Russia siglano un accordo per cooperare sull’aerospazio per aggirare le sanzioni occidentali. Sarà una via p… -