CDK sbarca a Milano. E ora il Milan sogna col nuovo De Bruyne (Di sabato 30 luglio 2022) L'ultima offerta di Maldini e Massara ha fatto centro: Charles De Keteleare è rossonero. Al Club Brugge 35 milioni Leggi su ilgiornale (Di sabato 30 luglio 2022) L'ultima offerta di Maldini e Massara ha fatto centro: Charles De Keteleare è rossonero. Al Club Brugge 35 milioni

IlBelLuche : Chi è che guarderà video di CDK su youtube finchè non sbarca a Milano? Ovviamente io! - Cuvello3 : @DiMarzio @AFCAjax @PisaSC @SkySports @SkySport @DiMarzio hanno risolto i dettagli? CDK sbarca già domani? - nicola_sempre : @86_longo Sbarca CDK? Mi metti ansia così - carroCDK : @86_longo Dani domani se sbarca CDK ti voglio a Linate con il telefono in mano a fare la diretta su IG mentre stai… - nibbio76 : @corsaroll e quindi cdk sbarca al #leeds ? Ahahhahaha , altro colpo della mozzarella corsari , che realmente non sa niente ! ???? -