Casertana in ritiro a Roccaraso, l'intervista a mister Parlato (VIDEO) (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Roccaraso (Aq) – Si inizia a fare sul serio a Roccaraso, terreno di preparazione per la Casertana, ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D. mister Parlato, la guida dei falchetti, ha messo da subito la squadra sotto torchio, seguendo la sua linea, per farsi trovare pronti in vista dell'avvio della stagione. Non si conoscono ancora le compagne di viaggio, laziali, sarde, pugliesi, calabresi o siciliane che siano, ma si sa bene con quale spirito la Casertana dovrà affrontare la stagione con l'idea ben precisa di puntare al massimo risultato possibile. Poi, ovviamente, sarà sempre il campo a giudicare se il lavoro fatto è stato giusto oppure no. Intanto la società, però, non si è fatta sorprendere e ha messo in piedi una squadra di tutto ...

