Carmen Di Pietro sulla spiaggia, il costume non contiene niente – FOTO (Di sabato 30 luglio 2022) Carmen Di Pietro esibisce il suo solito fascino senza tempo, come di consueto la showgirl e influencer fa sognare ad occhi aperti. La presenza di Carmen Di Pietro, come sempre,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 30 luglio 2022)Diesibisce il suo solito fascino senza tempo, come di consueto la showgirl e influencer fa sognare ad occhi aperti. La presenza diDi, come sempre,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

LaPaoEmme : Guendalina Tavassi fa lo scherzo a Carmen Di Pietro e la butta in acqua. Carmen per tornare a riva sale su una barc… - Strunko : Carmen Di Pietro è tornata a San Felice Circeo da Guendalina Tavassi - infoitcultura : Alessandro Iannoni non ne può più di Carmen Di Pietro: 'Guardate che si è messa addosso' - ParliamoDiNews : Carmen di Pietro come era prima dei ritocchini: la naufraga molto diversa - - bananascatlady : Possibile che su Instagram non si possa silenziare una persona? L'ho dovuta bloccare semplicemente perché me la rit… -