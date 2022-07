ParliamoDiNews : Carlo e Lady Diana: i segreti del matrimonio 40 anni dopo | Vanity Fair Italia #VanityFairStories #VanityStars… - RestiAmabili : RT @scetticosutodo: Il 29 luglio 1981 si celebró il matrimonio del secolo, quello tra Lady Diana e carlo. È stato il matrimonio più seguito… - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #30luglio 1991 concerto di #LucianoPavarotti a Londra in #HydePark per celebrare il 30° anno di attività. Assistono… - MaricaDAlessan7 : RT @scetticosutodo: Il 29 luglio 1981 si celebró il matrimonio del secolo, quello tra Lady Diana e carlo. È stato il matrimonio più seguito… - LodoTiniJorge1 : RT @scetticosutodo: Il 29 luglio 1981 si celebró il matrimonio del secolo, quello tra Lady Diana e carlo. È stato il matrimonio più seguito… -

Marie Claire

La fine del trailer è incredibilmente cupa e angosciante:parla con Wiliam, eDiana ha lo sguardo triste, affranto. In sottofondo, le parole del Principe: "Le persone là dentro, guardatele.... giorno in cuiD perse la vita a Parigi, insieme a Dodi Al - Fayed, nel 1997. Nel frattempo la ... Il filmato inizia con l intervista ae Diana realizzata nel 1981 in occasione del loro ... La curiosa storia delle 5 sosia di Lady D per il principe Carlo in Nuova Zelanda Il documentario “The Princess” ci consente di conoscere nuovi dettagli sulla vita infelice di Lady Diana, l’indimenticabile Principessa del Popolo.La HBO ha diffuso il primo trailer dell'opera che ricostruisce la vita della principessa - dal matrimonio con Carlo alla morte - utilizzando solo video di repertorio girati da paparazzi, tv e persone ...