Carfagna e Gelmini vanno da Calenda e immaginano una nuova stagione politica (Di sabato 30 luglio 2022) Per chi come me (scusate la nota personale) ha sempre visto per vent’anni Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini accanto a Silvio Berlusconi, e ha seguito giornalisticamente Forza Italia dalla sua nascita, fa una certa impressione vederle accanto a Carlo Calenda. Per un nuovo inizio, dicono le due ministre, per riprendere il cammino berlusconiano del 1994, perché il manifesto di Azione ricorda loro quelle idee e quei valori. Dentro il loro ex partito erano finite in minoranza e dovevano passare da Licia Ronzulli per poter parlare con il capo. Erano state scelte per il governo di Mario Draghi non dal Cavaliere ma dal Quirinale, insieme con Renato Brunetta, e da Gianni Letta. Insomma erano diventate eretiche, non volevano morire sovraniste. Ammirano più un’altra donna (Giorgia Meloni) che si è fatta largo da sola a sportellate nel ... Leggi su linkiesta (Di sabato 30 luglio 2022) Per chi come me (scusate la nota personale) ha sempre visto per vent’anni Marae Maria Stellaaccanto a Silvio Berlusconi, e ha seguito giornalisticamente Forza Italia dalla sua nascita, fa una certa impressione vederle accanto a Carlo. Per un nuovo inizio, dicono le due ministre, per riprendere il cammino berlusconiano del 1994, perché il manifesto di Azione ricorda loro quelle idee e quei valori. Dentro il loro ex partito erano finite in minoranza e dovevano passare da Licia Ronzulli per poter parlare con il capo. Erano state scelte per il governo di Mario Draghi non dal Cavaliere ma dal Quirinale, insieme con Renato Brunetta, e da Gianni Letta. Insomma erano diventate eretiche, non volevano morire sovraniste. Ammirano più un’altra donna (Giorgia Meloni) che si è fatta largo da sola a sportellate nel ...

