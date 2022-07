Carabinieri | da gennaio 155 arresti a Napoli per maltrattamenti e stalking 

Leggi su ildenaro

(Di sabato 30 luglio 2022) Daa oggi i militari del Comando Provinciale deidihanno arrestato in flagranza di reato o su disposizione dell’autorità giudiziaria ben 155 persone per reati come iin famiglia o gli atti persecutori per una media di 22ogni mese. Pensare che solo negli ultimi 5 giorni sono finite in manette 10 persone violente. A Fuorigrotta i militari della locale stazione hanno arrestato per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa un 40enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Si era invaghito della propria vicina di casa – sua coetanea – ma l’amore non era assolutamente corrisposto. La vittima ormai viveva in un perdurante e grave stato di ansia e di paura, tali da costringerla a mutare le proprie abitudini di vita. Per ...