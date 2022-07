Canottaggio under 23, l’Italia colleziona 10 medaglie al Mondiale (Di sabato 30 luglio 2022) Varese – Al termine della seconda e ultima giornata di finali del Mondiale under 23 l’Italia del Canottaggio vince 10 medaglie (6-2-2) ed è prima anche nel medagliere per nazioni davanti agli Stati Uniti con 7 (3-3-1) e alla Gran Bretagna con 6 (3-2-1). Per quanto riguarda le medaglie d’oro di oggi, sono state conquistate nel doppio pesi leggeri femminile, da Greta Parravicini e Elena Sali, che hanno dominato la seconda parte di gara e vincendo il titolo con oltre tre secondi di vantaggio sulla Germania, seconda, e sulla Polonia, terza; la seconda medaglia d’oro è arrivata dal quadruplo maschile, di Nicolò Bizzozero, Leonardo Tedoldi, Matteo Sartori e Andrea Pazzagli, che con mezza barca di vantaggio hanno chiuso davanti ad una agguerrita Germania che ha tentato fino ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 30 luglio 2022) Varese – Al termine della seconda e ultima giornata di finali del23delvince 10(6-2-2) ed è prima anche nelre per nazioni davanti agli Stati Uniti con 7 (3-3-1) e alla Gran Bretagna con 6 (3-2-1). Per quanto riguarda led’oro di oggi, sono state conquistate nel doppio pesi leggeri femminile, da Greta Parravicini e Elena Sali, che hanno dominato la seconda parte di gara e vincendo il titolo con oltre tre secondi di vantaggio sulla Germania, seconda, e sulla Polonia, terza; la seconda medaglia d’oro è arrivata dal quadruplo maschile, di Nicolò Bizzozero, Leonardo Tedoldi, Matteo Sartori e Andrea Pazzagli, che con mezza barca di vantaggio hanno chiuso davanti ad una agguerrita Germania che ha tentato fino ...

