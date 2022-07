Calenda pronto a dire sì a Letta, ma solo sui collegi E Santoro: "Fondo un partito e mi alleo con Conte" (Di sabato 30 luglio 2022) Il leader di Azione pronto all'accordo con il Pd, ma solo sui collegi. Intanto Michele Santoro annuncia la discesa in campo al fianco del M5s: "Il Pd non è più di sinistra" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 30 luglio 2022) Il leader di Azioneall'accordo con il Pd, masui. Intanto Micheleannuncia la discesa in campo al fianco del M5s: "Il Pd non è più di sinistra" Segui su affaritaliani.it

