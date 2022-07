Caldo record, energia e cravatta: perché se ne parla in Spagna (Di sabato 30 luglio 2022) Una scelta di stile, una dichiarazione politica, il meteo e una questione energetica. É il mix di fattori che sta interessando una novità di cui si è parlato in Spagna, per effetto di quanto detto dal presidente Pedro Sanchez. In conferenza stampa senza cravatta Venerdì sera il premier spagnolo ha presenziato ad una conferenza stampa senza cravatta ed ha esteso l'invito a fare questa scelta a tutti i suoi connazionali. Il motivo? Fa Caldo, anche di più con la cravatta e un abbigliamento casual favorisce il risparmio energetico. Caldo record in Spagna come in Italia Ragionamento che, dal punto di vista logico, non fa una grinza. Soprattutto in un'estate, che in Spagna come in Italia, si è caratterizzata per ondate di ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 30 luglio 2022) Una scelta di stile, una dichiarazione politica, il meteo e una questione energetica. É il mix di fattori che sta interessando una novità di cui si èto in, per effetto di quanto detto dal presidente Pedro Sanchez. In conferenza stampa senzaVenerdì sera il premier spagnolo ha presenziato ad una conferenza stampa senzaed ha esteso l'invito a fare questa scelta a tutti i suoi connazionali. Il motivo? Fa, anche di più con lae un abbigliamento casual favorisce il risparmio energetico.income in Italia Ragionamento che, dal punto di vista logico, non fa una grinza. Soprattutto in un'estate, che income in Italia, si è caratterizzata per ondate di ...

