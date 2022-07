Caldo | pronta nuova fiammata africana sull’Italia | avvio di agosto rovente

Leggi su italiasera

(Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Dopo l’ondata di temporali che ha interessato molte zone del Nord Italia nel corso della giornata di Venerdì 29, da Sabato 30 la situazione tornerà ad essere più stabile, grazie all’aumento della pressione. I venti soffieranno da Maestrale e per qualche giorno riusciranno a mitigare le temperature per cui farà sì, ma senza estremi. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, avverte che questa tregua dalavrà i giorni contati: infatti, con l’diavanzerà per l’ennesima volta in questa folle Estate l’anticiclone africano. Dopo un Lunedì in prevalenza soleggiato e ancora con temperature non troppo bollenti, da Martedì l’invasione di masse d’aria calda in arrivo direttamente dal deserto del Sahara causerà un sensibile aumento delle temperature. I valori massimi, giorno ...