Calciomercato Napoli, svolta nell’affare: vicino il calciatore della Premier (Di sabato 30 luglio 2022) Il Napoli è alla ricerca di un portiere, dopo l’addio di David Ospina e, secondo quanto riportato dalla Spagna precisamente da As, sarebbe vicina all’acquisto di Kepa, portiere in uscita del Chelsea. Secondo quanto trapela dalla Spagna, il club partenopeo sarebbe molto ottimista per la buonuscita dell’affare. Anche lo stesso portiere starebbe spingendo per la cessione, così che possa tornare a giocare con più continuità. Kepa, Napoli, Calciomercato La trattativa, secondo quanto riportato dalla Spagna, potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto e la svolta riguarderebbe lo stipendio che verrebbe pagato, in parte, anche dal Chelsea. Infatti, attualmente, il calciatore percepisce 8 milioni di euro l’anno, cifra troppo alta per le casse del club italiano. Dunque la trattativa va ... Leggi su rompipallone (Di sabato 30 luglio 2022) Ilè alla ricerca di un portiere, dopo l’addio di David Ospina e, secondo quanto riportato dalla Spagna precisamente da As, sarebbe vicina all’acquisto di Kepa, portiere in uscita del Chelsea. Secondo quanto trapela dalla Spagna, il club partenopeo sarebbe molto ottimista per la buonuscita dell’affare. Anche lo stesso portiere starebbe spingendo per la cessione, così che possa tornare a giocare con più continuità. Kepa,La trattativa, secondo quanto riportato dalla Spagna, potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto e lariguarderebbe lo stipendio che verrebbe pagato, in parte, anche dal Chelsea. Infatti, attualmente, ilpercepisce 8 milioni di euro l’anno, cifra troppo alta per le casse del club italiano. Dunque la trattativa va ...

mirkocalemme : #Cristiano ha ribadito al #ManUtd l'intenzione di andarsene. L'#Atleti è in cima alla sua lista, ma l'operazione (f… - cmdotcom : Il #Napoli aspetta Keylor #Navas ma prepara l'assalto a #Kepa: la strategia sugli ingaggi. E #Meret può partire...… - DiMarzio : ?? @sscnapoli: ecco #Kim. Il difensore è a Villa Stuart per le visite mediche ?? - camila_healing : RT @FrancescoRoma78: #Zielinski - #Hammers, strada in discesa, si va verso l'accordo definitivo sia tra club che col calciatore. #Napoli #W… - kgvcav : RT @FrancescoRoma78: L'accordo è stato trovato ieri col ragazzo come abbiamo scritto su #LBDV: 2.5 M più 500 M di bonus su un quinquennale.… -