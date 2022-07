Calciomercato Milan – Finalmente De Ketelaere è rossonero: le cifre (Di sabato 30 luglio 2022) Charles De Ketelaere è il colpo di Calciomercato del Milan in questa sessione estiva. Ecco tutti i dettagli della trattativa con il Bruges Leggi su pianetamilan (Di sabato 30 luglio 2022) Charles Deè il colpo didelin questa sessione estiva. Ecco tutti i dettagli della trattativa con il Bruges

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan ha trovato l'accordo con il @ClubBrugge per #DeKetelaere: si discutono gli ultimi dett… - DiMarzio : #Milan-#DeKetelaere, ultimi dettagli in via di definizione: il giocatore dovrebbe arrivare in Italia domenica? - lucabianchin7 : Accordo totale tra #Milan e Bruges per #DeKetelaere: 32 milioni più 3 di bonus e una percentuale sul margine della… - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Chukwuemeka, l'Aston Villa chiede 20 milioni di sterline ma il calciatore scade nel 2023 - MartinSa1988 : RT @calciomercatoit: ?? -