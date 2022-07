Calciomercato Juventus, vice-Vlahovic a sorpresa: tifosi spiazzati (Di sabato 30 luglio 2022) La Juventus è letteralmente scatenata sul mercato. La dirigenza bianconera è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Dopo una stagione deludente la Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a tornare a lottare per lo scudetto. La squadra bianconera ha conquistato ‘solo’ il quarto posto nell’ultimo campionato ed ora la società si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 30 luglio 2022) Laè letteralmente scatenata sul mercato. La dirigenza bianconera è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Dopo una stagione deludente ladi Massimiliano Allegri è pronta a tornare a lottare per lo scudetto. La squadra bianconera ha conquistato ‘solo’ il quarto posto nell’ultimo campionato ed ora la società si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #JUVENTUS, NELLA LISTA PER L'ATTACCO TORNA #DEPAY: IL PREFERITO RESTA #MORATA, MA PISTA MOLTO DI… - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, contatti dell’entourage di #Rabiot con il #Monaco - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, contatti con il #Valencia per #Arthur. Si lavora per la risoluzione di #Ramsey per poi… - Dario_Ghiro : RT @radiobianconera: ?? Vi convincerebbe un ritorno del bosniaco? ???? Secondo quanto riportato da @tuttosport, la #Juventus starebbe pensand… - ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: #Calciomercato #Juventus, per l'attacco spunta il nome di Dries #Mertens -