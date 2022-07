Calciomercato Juventus, un ex bianconero sfida Paredes: la situazione (Di sabato 30 luglio 2022) La Juventus continua a mostrare il proprio interesse per il centrocampista argentino Leandro Paredes. Il giocatore del Psg, però, non è l’unico nel mirino della dirigenza bianconera. Infatti, secondo quanto riporta Tuttosport, un ex bianconero potrebbe sfidarsi sul mercato con l’argentino. Si tratta del bosniaco Miralem Pjanic. Il 32enne, ora al Barcellona, ha sempre mantenuto un buon rapporto con l’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, il quale sarebbe contento di riaverlo a Torino. Miralem Pjanic Barcellona La società blaugrana, dopo diversi acquisti importanti, ha bisogno di cessioni e Pjanic non è tra gli intoccabili. A Torino al momento si tratta solo di un’idea alternativa a Paredes perché prima bisogna risolvere delle questioni in uscita. Il Psg per l’argentino chiede 30 ... Leggi su rompipallone (Di sabato 30 luglio 2022) Lacontinua a mostrare il proprio interesse per il centrocampista argentino Leandro. Il giocatore del Psg, però, non è l’unico nel mirino della dirigenza bianconera. Infatti, secondo quanto riporta Tuttosport, un expotrebbersi sul mercato con l’argentino. Si tratta del bosniaco Miralem Pjanic. Il 32enne, ora al Barcellona, ha sempre mantenuto un buon rapporto con l’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, il quale sarebbe contento di riaverlo a Torino. Miralem Pjanic Barcellona La società blaugrana, dopo diversi acquisti importanti, ha bisogno di cessioni e Pjanic non è tra gli intoccabili. A Torino al momento si tratta solo di un’idea alternativa aperché prima bisogna risolvere delle questioni in uscita. Il Psg per l’argentino chiede 30 ...

