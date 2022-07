NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Kepa, Zielinski, Raspadori e Petagna: le ultime sui nomi 'caldi' del mercato del Napoli… - FrancesMRomano : #calciomercato #Napoli (leggete fino in fondo ??) stamattina ho rivisto dopo tempo un vecchio conoscente dai tempi i… - SSCNapoliFeed : Napoli, Kim: “Koulibaly, Ramos, Cannavaro, vi dico chi sono” - Luxgraph : Serie C, Latina: preso Cortinovis dall'Inter - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Napoli. Kim 'Club importante, ho accettato subito' -

E' un club che non ha bisogno di presentazioni, Ilè il. Io non sono il sostituto di Koulibaly, io sono un difensore che cercherà di dare il meglio per la squadra. Koulibaly è un ...'E' stata facile in realtà, ero molto attratto dalrispetto alle altre proposte'. E' una ... ma farò del mio massimo per giocare al meglio' Sulla sua rapida crescita neleuropeo. 'Ho ...Il Napoli mette a segno due colpi per il dopo Koulibaly. Sono ufficiali gli arrivi di Ostigard dal Brighton e Kim Min-Jae dal Fenerbahce. Il difensore sudcoreano, che ha raggiunto il gruppo ...Dopo il ritorno da Vipiteno e la presentazione della squadra alla città, il Sassuolo ha proseguito anche questa mattina al Mapei Football Center la preparazione, prima di imbarcarsi su un aereo destin ...