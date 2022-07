Calcio: 'Domenica gioca il re', Cristiano Ronaldo promette il ritorno al Man Utd (Di sabato 30 luglio 2022) Manchester, 30 lug. (Adnkronos) - Cristiano Ronaldo ha rivelato che farà il suo ritorno al Manchester United nell'amichevole di Domenica contro il Rayo Vallecano all'Old Trafford. L'attaccante 37enne ha saltato il tour pre-stagionale dello United in Thailandia e Australia per motivi familiari tra le voci che voleva lasciare il club. Ronaldo è tornato al campo di allenamento dello United all'inizio di questa settimana per discutere del suo futuro con il nuovo allenatore Erik ten Hag. E la superstar del Portogallo ha ora affermato che dovrebbe presentarsi in campo con lo United Domenica. Rispondendo a un post di Instagram in cui commentava la sua assenza dalla squadra in Norvegia, Cr7 ha risposto: "Domenica, il re gioca". Se sarà presente, sarà la prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Manchester, 30 lug. (Adnkronos) -ha rivelato che farà il suoal Manchester United nell'amichevole dicontro il Rayo Vallecano all'Old Trafford. L'attaccante 37enne ha saltato il tour pre-stagionale dello United in Thailandia e Australia per motivi familiari tra le voci che voleva lasciare il club.è tornato al campo di allenamento dello United all'inizio di questa settimana per discutere del suo futuro con il nuovo allenatore Erik ten Hag. E la superstar del Portogallo ha ora affermato che dovrebbe presentarsi in campo con lo United. Rispondendo a un post di Instagram in cui commentava la sua assenza dalla squadra in Norvegia, Cr7 ha risposto: ", il re". Se sarà presente, sarà la prima ...

