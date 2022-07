Caccia al fascista (Di sabato 30 luglio 2022) La campagna elettorale per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre entra nel vivo, e puntualmente, come ogni elezione che si rispetti, torna ad aleggiare sul Paese lo spettro del fascismo, con il fronte progressista compatto che, ancora una volta, non perde occasione per rivolgere al centrodestra accuse di contiguità al regime. Un film già visto e rivisto, con il solito flashback sul ventennio utilizzato al fine di rievocare nell’elettorato la tragica esperienza fascista e la figura del Duce, da accostare all’avversario politico di turno con l’intento di minarne la credibilità e l’attitudine democratica. La rimane dunque lo sport preferito a sinistra, ma in questa campagna elettorale, che si preannuncia infuocata sin dalle prime battute, appare evidente che, unitamente alle accuse di fascismo, i leader del centrodestra (e non solo loro) si troveranno a dover ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 30 luglio 2022) La campagna elettorale per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre entra nel vivo, e puntualmente, come ogni elezione che si rispetti, torna ad aleggiare sul Paese lo spettro del fascismo, con il fronte progressista compatto che, ancora una volta, non perde occasione per rivolgere al centrodestra accuse di contiguità al regime. Un film già visto e rivisto, con il solito flashback sul ventennio utilizzato al fine di rievocare nell’elettorato la tragica esperienzae la figura del Duce, da accostare all’avversario politico di turno con l’intento di minarne la credibilità e l’attitudine democratica. La rimane dunque lo sport preferito a sinistra, ma in questa campagna elettorale, che si preannuncia infuocata sin dalle prime battute, appare evidente che, unitamente alle accuse di fascismo, i leader del centrodestra (e non solo loro) si troveranno a dover ...

