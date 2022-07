Buoni pasto in busta paga e stipendi più alti, a che punto siamo (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – I Buoni pasto sono uno strumento molto utilizzato da quei datori di lavoro che vogliono riconoscere dei benefit ai loro dipendenti. Eppure, nell’ultimo periodo sono sempre di più i commercianti e i ristoratori che si sono opposti ai Buoni pasto, rifiutandosi di accettarli come metodo di pagamento a causa delle elevate commissioni di cui devono farsi carico. Come ci ricorda Money.it, infatti, ogni ticket restaurant costa a chi lo accetta come metodo di pagamento una commissione che a seconda dei casi va dal 10% al 20% del valore del titolo: ad esempio, su un buono pasto del valore di 20 euro il commerciante incassa una cifra che, a seconda della commissione applicata, va dai 18 ai 16 euro. Viste tali difficoltà, con i lavoratori che potrebbero ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Isono uno strumento molto utilizzato da quei datori di lavoro che vogliono riconoscere dei benefit ai loro dipendenti. Eppure, nell’ultimo periodo sono sempre di più i commercianti e i ristoratori che si sono opposti ai, rifiutandosi di accettarli come metodo dimento a causa delle elevate commissioni di cui devono farsi carico. Come ci ricorda Money.it, infatti, ogni ticket restaurant costa a chi lo accetta come metodo dimento una commissione che a seconda dei casi va dal 10% al 20% del valore del titolo: ad esempio, su un buonodel valore di 20 euro il commerciante incassa una cifra che, a seconda della commissione applicata, va dai 18 ai 16 euro. Viste tali difficoltà, con i lavoratori che potrebbero ...

