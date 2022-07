Brasile: 'City Group' acquisirà il Bahia (Di sabato 30 luglio 2022) La 'City Football Group', holding che fa capo al patron del Manchester City Manr bin Zyed Al Nahyan e che di recente, in Italia, ha acquisito il controllo del Palermo neopromosso in Serie B, sbarca ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) La 'Football', holding che fa capo al patron del ManchesterManr bin Zyed Al Nahyan e che di recente, in Italia, ha acquisito il controllo del Palermo neopromosso in Serie B, sbarca ...

