Brad Pitt perde il primo round della... "guerra del rosé" con Angelina Jolie

(Di sabato 30 luglio 2022) Un tribunale di Los Angeles ha riconosciuto adil diritto di ricevere dai documenti dell'azienda vinicola che i due avevano in comproprietà.ha fatto causa alla ex per aver venduto la sua quota ad un oligarca russo.

Andrea27920710 : @Peach_Proff Piacere, Brad Pitt ! - glooit : Bullet Train – Brad Pitt e Joey King nella nuova clip leggi su Gloo - Pitervu : @TRAVELLER368 @Relycat16 Rely è talmente bella che merita uno come Brad Pitt, invece gli uomini di serie ci voglion… - gvflvb : RT @89_liq: Evan il più grande fan di Joe Black e di Brad Pitt da stasera. - RalphRo65263415 : @lanenacolmuso @poperinotv @hasellante @pantareipantare Notevole, in effetti. Brad Pitt, spostati proprio ?? -

Cosmopolitan

Insieme a lui anche, che nella pellicola interpretava la controfigura del personaggio dello stesso Leo Vai alla Fotogalleryvuole scendere dal treno con Joey King, ma qualcosa va storto: ecco la nuova clip di Bullet ... A distanza di 6 anni dalla rottura con Angelina Jolie Brad Pitt avrebbe un nuovo flirt Un tribunale di Los Angeles ha riconosciuto ad Angelina Jolie il diritto di ricevere da Brad Pitt i documenti dell'azienda vinicola che i due avevano in comproprietà. Pitt ha fatto causa alla ex per a ...Dalle corse di Tom Cruise agli spunti di Brad Pitt passando per i "Wow!" di Owen Wilson, ecco gli attori che ripetono le stesse azioni ...