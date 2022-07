Gedi_30 : RT @ETGazzetta: Borussia, il dramma di Haller: tumore maligno, deve fare la chemioterapia - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Borussia, il dramma di Haller: tumore maligno, deve fare la chemioterapia - ETGazzetta : Borussia, il dramma di Haller: tumore maligno, deve fare la chemioterapia - MomentiCalcio : #BorussiaDortmund , prosegue il dramma #Haller : il tumore è maligno - BinaryOptionEU : RT 'Dramma Sebastian #Haller, il giocatore del #BorussiaDortmund è costretto a fermarsi a causa di un tumore ai tes… -

Il tumore è maligno. I risultati istologici relativi agli esami ai quali si è sottoposto l'attaccante delDortmund Sebastien Haller hanno rivelato un tumore maligno ai testicoli. La punta, arrivata in estate dall'Ajax, si dovrà dunque sottoporre alla chemioterapia e sarà quindi indisponibile per ...... ilDortmund ha pensato di riportare in Bundesliga dopo 11 anni e mezzo dall'esperienza positiva con il Wolfsburg l'ex romanista per far fronte aldell'assenza di Sebastian Haller, ...Sebastien Haller ha scoperto di avere un tumore: l'annuncio ufficiale del Borussia Dortmund svela l'esito degli esami e allarma i tifosi.Il comunicato del Borussia Dortmund non lascia spazio a interpretazioni: gli esami hanno confermato il tumore maligno ai testicoli.