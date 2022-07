Borussia Dortmund, il tumore di Haller è maligno: “buone possibilità di recupero” (Di sabato 30 luglio 2022) Il Borussia Dortmund continua ad aggiornare sulle condizioni di salute dell’attaccante Sebastien Haller, colpito da un tumore maligno come confermato direttamente dal club tedesco con un comunicato ufficiale. Il calciatore inizierà una serie di cure, i tempi di recupero sono ancora tutti da valutare. Il direttore sportivo Sebastian Kehl ha svelato i dettagli: “Sebastien riceverà ora il miglior trattamento possibile. Le possibilità di recupero sono molto buone. Auguriamo a lui e alla sua famiglia tanta forza e ottimismo e i nostri pensieri sono con lui in questo momento difficile”. “Sebastien Haller (28) non lavorerà col Borussia Dortmund per diversi mesi. I risultati istologici hanno ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 30 luglio 2022) Ilcontinua ad aggiornare sulle condizioni di salute dell’attaccante Sebastien, colpito da uncome confermato direttamente dal club tedesco con un comunicato ufficiale. Il calciatore inizierà una serie di cure, i tempi disono ancora tutti da valutare. Il direttore sportivo Sebastian Kehl ha svelato i dettagli: “Sebastien riceverà ora il miglior trattamento possibile. Ledisono molto. Auguriamo a lui e alla sua famiglia tanta forza e ottimismo e i nostri pensieri sono con lui in questo momento difficile”. “Sebastien(28) non lavorerà colper diversi mesi. I risultati istologici hanno ...

