Borussia Dortmund | il tumore ai testicoli di Haller è maligno | dovrà fare la chemioterapia

(Di sabato 30 luglio 2022) Ilha annunciato sui suoi canali ufficiali che ilaidi Sebastiane che dunque il calciatorerestare per qualche tempo lontano dalla squadra, per sottoporsi alla. Le possibilità di recupero sembrano essere buone. Il club non pubblicherà altri aggiornamenti per salvaguardare il proprio tesserato. Sebastien(28) sarà assente dalper diversi mesi. I risultati istologici hanno rivelato untesticolaredeve quindi sottoporsi a un trattamento chemioterapico. “Sebastien riceverà ora il miglior trattamento possibile. Le possibilità di ...

