Bonus bolletta per luce e gas 2022 anche retroattivo, ecco a chi spetta e come richiedere lo sconto - GUIDA (Di sabato 30 luglio 2022) Dal primo aprile e fino al 31 dicembre 2022 , milioni di famiglie potranno ora accedere al Bonus sconto in bolletta per luce e gas. E' partita la campagna informativa nazionale di contrasto ai... Leggi su feedpress.me (Di sabato 30 luglio 2022) Dal primo aprile e fino al 31 dicembre, milioni di famiglie potranno ora accedere alin bolletta pere gas. E' partita la campagna informativa nazionale di contrasto ai...

