Bonus 200€, sulle pensioni sarà prorogato anche ad agosto? (Di sabato 30 luglio 2022) Molti pensionati italiani si stanno chiedendo se riceveranno il Bonus da 200 euro anche sulla pensione del mese di agosto Il mese di luglio ha portato con sé l’erogazione del Bonus da 200 euro una tantum contenuto del Dl Aiuti e varato dal governo Draghi per aiutare gli italiani in questo particolare periodo storico. Inflazione, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 30 luglio 2022) Molti pensionati italiani si stanno chiedendo se riceveranno ilda 200 eurosulla pensione del mese diIl mese di luglio ha portato con sé l’erogazione delda 200 euro una tantum contenuto del Dl Aiuti e varato dal governo Draghi per aiutare gli italiani in questo particolare periodo storico. Inflazione, L'articolo proviene da Consumatore.com.

wam_the : Bonus 200 euro su Rdc, pagamenti oggi: ufficiale - marco061066 : RT @AnnalisaNocera1: Il fatto che la gente esulta per un bonus di 200 euro di merda la dice tutta. Tanto valiamo. 200 euro. - NicolaOliv20 : RT @AnnalisaNocera1: Il fatto che la gente esulta per un bonus di 200 euro di merda la dice tutta. Tanto valiamo. 200 euro. - FabrizioPerfumo : RT @AnnalisaNocera1: Il fatto che la gente esulta per un bonus di 200 euro di merda la dice tutta. Tanto valiamo. 200 euro. - MissDarcy60 : RT @AnnalisaNocera1: Il fatto che la gente esulta per un bonus di 200 euro di merda la dice tutta. Tanto valiamo. 200 euro. -