Bologna | Sky | “Offerta per Orsolini | può partire”

(Di sabato 30 luglio 2022)- Ilcontinua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni estivi. Oggi gli uomini di Sinisa Mihaljovic hanno svolto lavoro forzato e aerobico per, trovare il minutaggio adatto nelle gambe, dopo la sconfitta per 4-1 contro il Twente. Il mercato degli Emiliani è molto caldo, dopo le cessioni di lusso come quella di Theate e Hickey, ilvorrebbe tenere i suoi pupilli. Uno dei più ricercati oltre, Marko Arnautovic è Riccardo, in uscita dai rossoblù. Il giocatore non ha minimamente convinto la scorsa stagione visto, il modulo diverso utilizzato da Mihaljovic ma anche, i suoi problemi fisici. Il giocatore voleva rimanere in forza al, aspettando un ritorno al 3-4-1-2, dovepoteva agire da trequartista alle spalle di ...