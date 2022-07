Bologna, sfumato Lucca si punta all’attaccante dell’Atalanta (Di sabato 30 luglio 2022) Il Bologna, dopo aver più volte confermato la permanenza di Marko Arnautovic, ora sta cercando un vice dell’attaccante austriaco. Per diverso tempo si è parlato di Lorenzo Lucca, ma dopo il trasferimento dell’attaccante italiano all’Ajax, la società romagnola sarà costretta a virare su altri nomi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, chi sembra aver scalato la classifica delle preferenze del ds Giovanni Sartori è Sam Lammers, attaccante classe 1997 dell’Atalanta. calciomercato Lammers Bologna Lammers fu portato all’Atalanta proprio da Sartori durante la stagione 2020/2021, ma in Serie A non ha mai avuto grande spazio. Durante la passata stagione, il calciatore olandese, ha giocato in prestito in Bundesliga per l’Eintracht Francoforte; da poche settimane è tornato a disposizione di mister ... Leggi su rompipallone (Di sabato 30 luglio 2022) Il, dopo aver più volte confermato la permanenza di Marko Arnautovic, ora sta cercando un vice dell’attaccante austriaco. Per diverso tempo si è parlato di Lorenzo, ma dopo il trasferimento dell’attaccante italiano all’Ajax, la società romagnola sarà costretta a virare su altri nomi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, chi sembra aver scalato la classifica delle preferenze del ds Giovanni Sartori è Sam Lammers, attaccante classe 1997. calciomercato LammersLammers fu portato all’Atalanta proprio da Sartori durante la stagione 2020/2021, ma in Serie A non ha mai avuto grande spazio. Durante la passata stagione, il calciatore olandese, ha giocato in prestito in Bundesliga per l’Eintracht Francoforte; da poche settimane è tornato a disposizione di mister ...

