Bollettino Covid di sabato 30 luglio | quasi 50mila casi e 121 morti Il tasso di positività scende al 17%

rep_milano : Covid in Lombardia, il bollettino di oggi 30 luglio: 6.146 nuovi casi e 26 morti - telodogratis : Covid oggi Italia, 49.571 contagi e 121 morti: bollettino 30 luglio - News24_it : Covid, news. Il bollettino: 49.571 casi e 121 decessi. Tasso positività al 17,1%. LIVE - Sky Tg24 - SkyTG24 : Covid #Piemonte, 2.464 nuovi casi. Diminuiscono i ricoveri ordinari - vivereitalia : Covid oggi Italia, 49.571 contagi e 121 morti: bollettino 30 luglio -

in Italia , ildi sabato 30 luglio 2022 del Ministero della Salute . I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 49.571 su 290.013 tamponi (ieri erano stati 54.088 su 281.658 ...TOSCANA - Sono 2.629 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 luglio 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo- 19 della Regione. Si registrano altri 14 decessi. Nel ...Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 49.571 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Italia nella giornata di oggi, in calo rispetto ai 54.088 ...ITALIA – L’emergenza Coronavirus preoccupa ancora il territorio italiano e secondo l’ultimo bollettino comunicato dal Ministero della Salute, per la ...