Blanco chiama il padre sul palco durante il concerto: il video è da brividi (Di sabato 30 luglio 2022) Momenti di intensa commozione al Rock in Roma che ha visto, per due serate, la partecipazione di Blanco. Il vincitore Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 30 luglio 2022) Momenti di intensa commozione al Rock in Roma che ha visto, per due serate, la partecipazione di. Il vincitore Perizona Magazine.

RadioItalia : Blanco chiama sul palco suo papà: “una persona importante, che c’è stata fin dall’inizio” e gli dedica “Notti in bi… - infoitcultura : Blanco chiama suo padre sul palco: “Mi dovevo far perdonare tante cose” - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Blanco chiama suo padre sul palco: “Mi dovevo far perdonare tante cose” - SkyTG24 : Blanco chiama suo padre sul palco: “Mi dovevo far perdonare tante cose” - infoitcultura : Blanco chiama il padre sul palco del concerto a Roma/ 'Dovevo farmi perdonare tante cose da lui' -