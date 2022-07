(Di sabato 30 luglio 2022) Ladel Presidente. Nel senso che Joeè dial, solo tredi essere guarito dal virus. Il presidente non ha sintomi e quindi non ricomincerà la cura a base di Paxlovid, il farmaco antivirale della Pfizer che negli Stati Uniti viene somministrato ai casi di contagio over 60, ma dovrà comunque tornare inL'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Biden e la ricaduta: positivo al covid tre giorni dopo aver annunciato la guarigione. Di nuovo in isolamento -

Firenze Post

Nell'ultimo esame, quello effettuato nella tarda mattinata di oggi,è risultatodi di nuovo positivo. 'Si tratta effettivamente di una. Il presidente non ha avuto alcun sintomo e ...Solo tre giorni fa, era stato dichiarato negativo al Covid - 19. Il Presidente degli USAè nuovamente positivo. Ad appena tre giorni di distanza, il presidente degli Stati Uniti è ...di... Biden e la ricaduta: positivo al covid tre giorni dopo aver annunciato la guarigione. Di nuovo in isolamento La ricaduta del Presidente. Nel senso che Joe Biden è di nuovo positivo al Covid, solo tre giorni dopo aver annunciato di essere guarito dal virus. Il presidente non ha sintomi e quindi non ricomincer ...Joe Biden è di nuovo positivo al Covid. Il presidente degli Stati Uniti, che era guarito da appena tre giorni, ha effettuato un test che ha rivelato il secondo ...