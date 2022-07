Biden di nuovo positivo al Covid: Non ho sintomi, mi isolo per la sicurezza di chi mi circonda (Di sabato 30 luglio 2022) Joe Biden è risultato di nuovo positivo al Covid, dopo un test effettuato qualche ora fa. Lo riferisce la Casa Bianca. il presidente non ha sintomi e non ricomincerà le cure con il Paxlovid, il farmaco che ha preso la prima volta che è stato contagiato. E’ lo stesso presidente a scrivere su Twitter in serata “oggi sono risultato positivo al Covid di nuovo. Questo accade con una piccola minoranza di persone. Non ho sintomi ma mi isolo per la sicurezza di tutti quelli che mi circondano. Sono ancora al lavoro e presto tornerò in viaggio”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 30 luglio 2022) Joeè risultato dial, dopo un test effettuato qualche ora fa. Lo riferisce la Casa Bianca. il presidente non hae non ricomincerà le cure con il Paxlovid, il farmaco che ha preso la prima volta che è stato contagiato. E’ lo stesso presidente a scrivere su Twitter in serata “oggi sono risultatoaldi. Questo accade con una piccola minoranza di persone. Non homa miper ladi tutti quelli che mino. Sono ancora al lavoro e presto tornerò in viaggio”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

