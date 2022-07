Biden di nuovo positivo al Covid, non ha sintomi (Di sabato 30 luglio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è risultato di nuovo positivo al Covid dopo un test effettuato qualche ora fa. Lo riferisce la Casa Bianca. Il presidente non ha sintomi e non ricomincerà ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, è risultato dialdopo un test effettuato qualche ora fa. Lo riferisce la Casa Bianca. Il presidente non hae non ricomincerà ...

fattoquotidiano : Usa, il presidente Biden (negativizzato tre giorni fa) di nuovo positivo al Covid: “Non ho sintomi, mi isolo per la… - libellula58 : RT @Agenzia_Ansa: Biden è di nuovo positivo al Covid. Il presidente degli Stati Uniti non ha sintomi e non ricomincerà le cure con il Paxlo… - TelevideoRai101 : Usa, Biden di nuovo positivo al Covid - VitoBardi : RT @Agenzia_Ansa: Biden è di nuovo positivo al Covid. Il presidente degli Stati Uniti non ha sintomi e non ricomincerà le cure con il Paxlo… - AleksandraUkmar : RT @Corriere: Usa, Biden di nuovo positivo al Covid: non ha sintomi -