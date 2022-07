"Benedetti affari correnti". Il dolce intermezzo del Draghi liberato (Di sabato 30 luglio 2022) Sono straordinari perché “correnti” e sono “affari” Benedetti perché “non si è mai lavorato meglio”. liberato dal catasto, dai balneari, dalle minacce di potere tassinaro, il gover... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 30 luglio 2022) Sono straordinari perché “” e sono “perché “non si è mai lavorato meglio”.dal catasto, dai balneari, dalle minacce di potere tassinaro, il gover... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Loizzo1Loizzo : @ItaliaViva Per chi spara a vanvera.. Mes ponte sullo stretto Per chi ha i genitori ai domiciliari Per chi ha una d… - SecondoPaulo : @AlexBazzaro Il diversamente evasore, tessera n° 1 del PD, Carlo De Benedetti, deve essere stato informato dai comp… - LucaPellegri : @matteosalvinimi Eeehhh ma il compagno de benedetti ha fatto grandi affari con i comunisti , si sa - boccanera_enzo : @matteosalvinimi E se ,invece , vincesse la sinistra sarebbe altrettanto 'ORRIPILANTE' ????? De Benedett… - boccanera_enzo : @Noiconsalvini Ancora con questo Mussolini ......... De Benedetti non hai proprio argomenti ........ p… -