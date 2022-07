Belotti, nuova pretendente: si muove il Valencia di Gattuso (Di sabato 30 luglio 2022) per ingaggiare il Gallo tuttora svincolato Si allunga la lista di pretendenti per Belotti dopo che è rimasto svincolato dal Torino. Sull’ex attaccante e capitano granata, stando a quanto riporta Marca, avrebbe messo gli occhi il Valencia di Gattuso. Non solo, perché dalla Spagna riferiscono che il club avrebbe già avviato i primi contatti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) per ingaggiare il Gallo tuttora svincolato Si allunga la lista di pretendenti perdopo che è rimasto svincolato dal Torino. Sull’ex attaccante e capitano granata, stando a quanto riporta Marca, avrebbe messo gli occhi ildi. Non solo, perché dalla Spagna riferiscono che il club avrebbe già avviato i primi contatti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

