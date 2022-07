MediasetTgcom24 : Bellusco (Monza), drogava e rapinava anziani fingendosi benefattrice: arrestata #Bellusco #Monza - Giorno_Monza : Il pattinaggio tricolore a Bellusco -

Una donna di 47 anni, di) é stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di aver narcotizzato diverse persone, tra cui anche pensionati e tossicodipendenti finiti in ospedale, averle circuite e poi rapinate, ...commenta Una 47enne di) è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di aver narcotizzato diverse persone, tra cui anche pensionati e tossicodipendenti finiti in ospedale, averle circuite e poi rapinate. ... Bellusco, drogava e rapinava anziani fingendosi benefattrice: presa MONZA. Una donna di 47 anni, di Bellusco (Monza) é stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di aver narcotizzato diverse persone, tra cui anche pensionati e tossicodipendenti finiti in ospedale, a ...Con la scusa di qualche offerta per i bambini poveri, conquistata la fiducia, addormentava le vittime con benzodiazepine, potenti farmaci spesso letali per la terza età ...