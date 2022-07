Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Belluno, morto bimbo di 2 anni: l’ipotesi di una sostanza pericolosa ingerita mentre era al parco - cintamtam : RT @SkyTG24: Belluno, bimbo di due anni muore dopo aver ingerito qualcosa al parco - andreastoolbox : Belluno, bimbo di due anni muore dopo aver ingerito qualcosa al parco | Sky Tg24 - SkyTG24 : Belluno, bimbo di due anni muore dopo aver ingerito qualcosa al parco - BLturismo : RT @andreastoolbox: #Belluno, bimbo muore dopo aver mangiato qualcosa al parco: 'L'ha raccolto da terra e messo in bocca' -

L'esame autoptico è stato fissato per mercoledì prossimo, nell'obitorio dell'ospedale San Martino di. Poi, per dare l'addio al, bisognerà aspettare il nulla osta da parte della Procura ...L'esame autoptico è stato fissato per mercoledì prossimo, nell'obitorio dell'ospedale San Martino di. Poi, per dare l'addio al, bisognerà aspettare il nulla osta da parte della Procura ...Com'è morto il piccolo Nicolò, stroncato da un malore a due anni dopo una mattinata al parco giochi È quello che stanno provando a chiedersi gli inquirenti dopo ...La Procura di Belluno ha deciso di aprire un fascicolo di indagine, disponendo sul corpicino del bimbo sia l’esame tossicologico che l’autopsia ...