Belen Rodriguez | il rituale | indiscrezioni | in cosa trascina De Martino

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 luglio 2022) Stefano Denon si sono mai lasciati. O meglio, non hanno mai divorziato pur avendo vissuto momenti difficili. Alti e bassi non sono mancati nel corso degli ultimi anni. Signorini, qualche tempo fa, aveva parlato di montagne russe: una metafora utile per raccontare la loro storia d'amore, piena di alti e bassi. Adesso si parla di un rito d'amore che i due starebbero per celebrare. Lo racconta Diva e Donna. Secondo la rivista la coppia starebbe pensando ad un modo per festeggiare il loro amore. Mai finito. Che fa giri immensi e poi ritorna. Ma Deha sempre raccontato di essere soddisfatto della cerimonia celebrata il 20 settembre 2013, un matrimonio che ha conquistato tutti. Un bagno mediatico non indifferente. L'idea di confermare l'amore piacerebbe molto a ...