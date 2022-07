Beach volley | Campionato Italiano 2022 | Termoli Ranghieri Lupo già eliminati! Menegatti Gottardi e Benazzi Breidenbach in semifinale

(Di sabato 30 luglio 2022) Non sono certo mancate le sorprese nella prima giornata di gare del tabellone principale della quinta tappa (secondo appuntamento Gold) deldiin programma a, che rientravano dopo l’infortunio diche li ha costretti al ritiro a Gstaad, si sono dovuti accontentare del nono posto, sconfitti prima da Paolo Ingrosso e Cecchini e poi da Caminati e Lucconi al termine di un match spettacolare e interminabile durato tre set. Insono già approdati Abbiati/Andreatta che si confermano grandi protagonisti della stagione italiana con un’altra giornata senza sconfitte e Alfieri/Sacripanti, che si sono presentati in Molise in grande condizione e puntano al primo podio ...

dedoraffa : RT @Sarchiapone_: L'estate. Il mare. I culi. Le passeggiate sul lungo mare. I culi. Le partite a beach volley. I culi. Quanto amo l'estate.… - Luxgraph : Tappa Gold: chiusa la 1a giornata di Termoli - oblivion218 : RT @Sarchiapone_: L'estate. Il mare. I culi. Le passeggiate sul lungo mare. I culi. Le partite a beach volley. I culi. Quanto amo l'estate.… - MasterDude18 : RT @trickyrichi: Bello giocare a beach volley, ma vogliamo parlare di quanto sia bello fare la doccia dopo? - sono_bionda_ : finite due partite consecutive di beach volley,ora abbiamo perso quindi aspetto la prossima -

Tag24

In Aggiornamento: Termoli. È andata in scena quest'oggi in Molise la seconda giornata di gare del penultimo appuntamento " Gold " del Campionato Italiano Assoluto "Perla Nera" 2022 di. Sulla sabbia del Lido Bahia Azzurra di Termoli (CB) infatti, dopo le qualifiche di ieri, nella giornata odierna ha preso ufficialmente il via il main draw. Si è entrati dunque nel vivo ...Lunedì primo agosto, martedì 2 e mercoledì 3, tornei rionali di calcio maschile presso lo stadio comunale di Magione efemminile a Zocco, che anticipano la 'Settimana Magionese'. ... Beach volley spettacolo a Lamezia Terme Quarantuno coppie, 22 coppie nel maschile e 19 nel femminile, si sono date battaglia nella tappa finale della manifestazione organizzata dalla Fipav Lazio ...Si sono concluse le partite di qualificazione con l'ingresso di sei coppie femminili e sei maschili nel tabellone principale ...