Basta firmare petizioni! Fatemi ministro dell'Istruzione, se avete coraggio (Di sabato 30 luglio 2022) Lodoli, sei disposto a firmare contro il surriscaldamento ambientale, contro il buco dell'ozono, contro lo sterminio delle balene? E una firma contro la globalizzazione, contro il blocco degli sbarchi, contro l'invasione russa dell'Ucraina? Che faccio ti aggiungo, sei dei nostri? Che fai, esiti? Non vuoi impegnarti in questa battaglia e in quest'altra? Sei ombelicale, autoreferente, onanista, vile e fuggiasco?". E allora, qualche volta, per sfinimento, per il timore di passare per un poetino che si fa solo i fatti suoi, dico, con un filo di voce: "Va bene… Aggiungi anche il mio nome…". Appena chiusa la telefonata, per dieci secondi mi sento con la coscienza a posto: ho firmato, sono dalla parte dei buoni contro i cattivi, idealmente collaboro alla formazione di un mondo migliore. Dieci secondi: poi mi sento soltanto un coglione. Uno che pensa di pulirsi la ...

