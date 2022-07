Basket: Trento. Ufficiale il ritorno di Trent Lockett (Di sabato 30 luglio 2022) Lo statunitense già protagonista in maglia bianconera nella stagione 2015 - 16 ROMA - La Dolomiti Energia Trentino riabbraccia Trent Lockett: accordo di un anno con la guardia - ala statunitense, già ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) Lo statunitense già protagonista in maglia bianconera nella stagione 2015 - 16 ROMA - La Dolomiti Energiaino riabbraccia: accordo di un anno con la guardia - ala statunitense, già ...

Giornaleditalia : #italpresssport Basket: Trento. Ufficiale il ritorno di Trent Lockett - ematr_86 : Matteo Spagnolo giocherà a Trento la stagione 2022-23 dopo gli Europei di basket ?? - OA_Sport : Basket: per Matteo Spagnolo ancora Italia nel destino. Prossima stagione a Trento per il giocatore del Real Madrid… - sportal_it : Matteo Spagnolo giocherà a Trento - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Basket, i calendari. Per @AquilaBasketTN esordio il 2 ottobre a Tortona. Il 9 in casa arriverà Treviso -