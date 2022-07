Bari, indagato per omicidio stradale il 20enne che ha travolto una famiglia: verifiche se avesse la patente (Di sabato 30 luglio 2022) È un ragazzo di 20 anni il motociclista indagato per omicidio stradale dopo aver travolto con la sua moto una famiglia che attraversava la strada sul lungomare Cristoforo Colombo nel rione Santo Spirito a Bari, ieri 29 luglio intorno alla mezzanotte. Il padre 47enne è morto, il bambino è ricoverato in codice rosso all’ospedale pediatrico, ma non è in pericolo di vita, e la mamma è rimasta illesa. Il giovane è ricoverato in ospedale, dove sarà sottoposto a indagini tossicologiche. Su di lui la polizia locale sta effettuando ulteriori accertamenti per verificare se fosse in possesso della patente di guida. Secondo una prima ricostruzione il 47enne stava attraversando la strada con la famiglia, moglie e figlio di 7 anni, quando è stato investito dal ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) È un ragazzo di 20 anni il motociclistaperdopo avercon la sua moto unache attraversava la strada sul lungomare Cristoforo Colombo nel rione Santo Spirito a, ieri 29 luglio intorno alla mezzanotte. Il padre 47enne è morto, il bambino è ricoverato in codice rosso all’ospedale pediatrico, ma non è in pericolo di vita, e la mamma è rimasta illesa. Il giovane è ricoverato in ospedale, dove sarà sottoposto a indagini tossicologiche. Su di lui la polizia locale sta effettuando ulteriori accertamenti per verificare se fosse in possesso delladi guida. Secondo una prima ricostruzione il 47enne stava attraversando la strada con la, moglie e figlio di 7 anni, quando è stato investito dal ...

