Banca Intesa | un contributo di 500 euro a tutti i dipendenti del gruppo tranne i manager

(Di sabato 30 luglio 2022) Undi 500una tantum aicontro il carovita. Lo ha annunciato l’amministratore delegato diCarlo Messina nella conferenza stampa in cui ha commentato i risultati della trimestrale dell’istituto di credito. «Il quadro economico è segnato dal notevole incremento dell’inflazione che già a inizio anno mostrava le prime evidenze – e dal conseguente aumento delle difficoltà sociali», ha premesso. «Per questa ragione abbiamo deciso di destinare a tutte le nostre persone in Italia e all’estero – eccetto chi ha funzione di dirigente o equivalente – uneconomico straordinario di circa 500, per un ammontare complessivo di circa 50 milioni dia favore di 82.000 persone del nostro ...

