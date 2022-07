Baghdad | il nuovo assalto al parlamento dei sostenitori di Al Sadr – Il video

(Di sabato 30 luglio 2022) Idel leader sciita iracheno Moqtadahanno divelto alcune delle barriere di cemento armato e sono riusciti a penetrare nella Zona verde di. Lo riferiscono i media locali che pubblicano le immagini dei manifestanti che con l’ausilio di corde abbattono alcuni blocchi della zona fortificata, che ospita sedi governative e delle diplomazie straniere. Le forze di polizia hanno sparato lacrimogeni e usato i cannoni ad acqua per respingere la folla. Secondo alcuni resoconti ci sarebbero feriti tra i manifestanti. Una manifestazione simile è andata in scena tre giorni fa.da: Twitter su Open Leggi anche: Iraq, i manifestanti fanno irruzione nel: le proteste contro il candidato premier filo iraniano – ILa gaffe di George W. Bush: «La ...

La situazione di stallo per l'istituzione di ungoverno persiste da dieci mesi: è il periodo ... penetrata all'interno del Parlamento situato nella Zona verde di, hanno fatto il giro del ...Dopo il blitz di mercoledì scorso, i seguaci del leader sciita iracheno Moqtada al Sadr sono entrati nuovamente nell'edificio del Parlamento di. Lo riportano i media iracheni, che mostrano alcuni filmati della nuova irruzione. Con l'ausilio di corde, i manifestanti hanno abbattuto alcuni blocchi della zona fortificata, che ospita le ...
I sostenitori del leader sciita Moqtada Al Sadr hanno preso d'assalto il palazzo del Parlamento all'interno della Zone Verde di Baghdad. Ci sarebbero circa 60 feriti al momento.