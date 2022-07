Aziende terziario | bolletta energetica più che raddoppiata nel 2022

(Di sabato 30 luglio 2022) Si tratta di valori comunque molto superiori al 2021. "Gli aumenti della spesa annuale arrivano a toccare punte del +122% per l'elettricità e del 154% per il gas" si spiega L'articolo proviene da Firenze Post.

La bolletta energetica del 2022, per le aziende del settore terziario, raddoppierà a 24 miliardi di euro contro gli 11 del 2021 nonostante una qualche stabilizzazione dei prezzi e un calo rispetto alle precedenti previsioni. È quanto stima Confcommercio secondo cui "Gli aumenti della spesa annuale arrivano a toccare punte del +122% per l'elettricità e del 154% per il gas". Il presidente Sangalli: