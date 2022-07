Avete mai visto la mamma di Eva Henger, nonna di Mercedesz? La bellezza è di famiglia (Di sabato 30 luglio 2022) Conoscete la mamma di Eva Henger? La bellezza sembra essere un marchio di fabbrica in casa loro e Mercedesz, figlia di Eva, si è mostrata su Instagram in compagnia della sua nonna materna. Mercedesz Henger è un volto ormai conosciuto soprattutto dal pubblico di Canale 5. Ha partecipato come naufraga a ben due edizioni de L'Isola dei Famosi e ha dimostrato di avere un carattere da invidiare. Anche nei salotti presenziati da Barbara D'Urso, la figlia di Eva Henger ha sempre detto la sua esprimendo delle opinioni forti e decise. I suoi follower hanno anche potuto assistere ad un cambiamento fisico notevole. La trentenne infatti, grazie a tanto allenamento e qualche accorgimento nel make-up, ha subito una vera e propria trasformazione. Nell'ultimo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 30 luglio 2022) Conoscete ladi Eva? Lasembra essere un marchio di fabbrica in casa loro e, figlia di Eva, si è mostrata su Instagram in compagnia della suamaterna.è un volto ormai conosciuto soprattutto dal pubblico di Canale 5. Ha partecipato come naufraga a ben due edizioni de L'Isola dei Famosi e ha dimostrato di avere un carattere da invidiare. Anche nei salotti presenziati da Barbara D'Urso, la figlia di Evaha sempre detto la sua esprimendo delle opinioni forti e decise. I suoi follower hanno anche potuto assistere ad un cambiamento fisico notevole. La trentenne infatti, grazie a tanto allenamento e qualche accorgimento nel make-up, ha subito una vera e propria trasformazione. Nell'ultimo ...

