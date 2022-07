Avellino difesa blindata, De Vito piazza il doppio innesto (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Tanto tuonò che piovve. Enzo De Vito, dopo aver incassato le richieste di cessione da parte di Alberto Dossena e Davide Bove chiude per un doppio innesto in difesa. In arrivo sul binario delle entrate c’è Gianmaria Zanandrea, classe ’99 scuola Juventus. Nella passata stagione ha collezionato 12 presenze con il Perugia in Serie B. Zanandrea firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno. E non solo. Per la prossima settimana è atteso l’arrivo in ritiro di Ramzi Aya della Reggina. L’accelerata sul mercato da parte dell’Avellino è serVito. Avellino, Bove verso il Crotone: De Vito lavora su più fronti L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tanto tuonò che piovve. Enzo De, dopo aver incassato le richieste di cessione da parte di Alberto Dossena e Davide Bove chiude per unin. In arrivo sul binario delle entrate c’è Gianmaria Zanandrea, classe ’99 scuola Juventus. Nella passata stagione ha collezionato 12 presenze con il Perugia in Serie B. Zanandrea firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno. E non solo. Per la prossima settimana è atteso l’arrivo in ritiro di Ramzi Aya della Reggina. L’accelerata sul mercato da parte dell’è ser, Bove verso il Crotone: Delavora su più fronti L'articolo proviene da Anteprima24.it.

