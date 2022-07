"Avanti col metodo Draghi". Il piano di Gelmini dopo le elezioni (Di sabato 30 luglio 2022) Il «nuovo inizio» in Azione dopo i venti anni in Forza Italia «lo devo al presidente Draghi col quale ho collaborato per 17 mesi, al Presidente della Repubblica, agli italiani. E anche agli elettori di FI che non hanno condiviso la decisione di far cadere il governo». Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali, lo dice a La Stampa. Gli attacchi dei suoi ex compagni di partito? «Se un partito perde tre ministri di un governo che ha sostenuto, qualche domanda dovrebbero farsela. E come un disco rotto ripetono che dovremmo dimetterci...Peccato che le Camere siano sciolte: da cosa dovremmo dimetterci?», sottolinea. FI, attacca, «ha lasciato le impronte digitali sulla caduta» del premier Draghi «solo per inseguire i calcoli elettorali di Salvini». Il partito di Berlusconi, insiste, «avrebbe dovuto distinguersi ... Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022) Il «nuovo inizio» in Azionei venti anni in Forza Italia «lo devo al presidentecol quale ho collaborato per 17 mesi, al Presidente della Repubblica, agli italiani. E anche agli elettori di FI che non hanno condiviso la decisione di far cadere il governo». Mariastella, ministro per gli Affari regionali, lo dice a La Stampa. Gli attacchi dei suoi ex compagni di partito? «Se un partito perde tre ministri di un governo che ha sostenuto, qualche domanda dovrebbero farsela. E come un disco rotto ripetono che dovremmo dimetterci...Peccato che le Camere siano sciolte: da cosa dovremmo dimetterci?», sottolinea. FI, attacca, «ha lasciato le impronte digitali sulla caduta» del premier«solo per inseguire i calcoli elettorali di Salvini». Il partito di Berlusconi, insiste, «avrebbe dovuto distinguersi ...

