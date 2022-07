Auriemma | “Con questi tre acquisti si aprono grandi scenari”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 30 luglio 2022) Il calciomercato del Napoli si fa sempre più interessante con Giuntoli che sta lavorando a più trattative. Il direttore sportivo del Napoli è impegnato nelle uscite con Piotr Zielinski che piace al West Ham e Andrea Petagna che è ad un passo dal Monza. Ma il casa azzurra c’è tanto lavoro anche per il mercato in entrata con nomi Kepa e Raspadori in primo piano. Sulle trattative di calciomercato del Napoli, Raffaeleha scritto: “Kepa, Lo Celso, Raspadari: connomi si aprirebberoluminosissimi Napoli“. Per Lo Celso si parla di un prestito, mentre per Raspadori c’è una trattativa ben avviata col Sassuolo. Il giocatore ha già detto sì al Napoli e sta spingendo per vestire la maglia azzurra. Tanto che anche l’amministratore delegato Carnevali sembra convinto alla cessione per non avere in rosa un giocatore scontento. ...