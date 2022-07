Audi RS 6 Avant - Brutale | di culto | esclusiva | la storia della bomba wagon di Ingolstadt - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 30 luglio 2022) La carrozzeria familiare, nonostante l'agguerrita concorrenza di Suv e crossover, ha ancora grandi estimatori. Del resto, è il giusto compromesso tra chi desidera tanta praticità e un driving pleasure simile, se non identico, a quello delle berline. Ecco perché negli ultimi decenni sono natea prestazioni elevate di recente persino la BMW M3 ha sposato queste forme con l'che, più di altri marchi, ha cavalcato questa tendenza, tanto da arrivare a proporre le RS 4 con la sola carrozzeria. Lo stesso vale per la più grande e prestigiosa RS 6, che proprio quest'anno festeggia i suoi primi due decenni di carriera: per l'occasione, ne ripercorriamo lacon la nostra galleria d'immagini.